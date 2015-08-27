شركة تابعة لبحرية الكويتية تفوز بمناقصة قيمتها 8.7 مليون دينار

الكويت 27 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة المقاولات والخدمات البحرية (بحرية) الكويتية اليوم الخميس إن شركة تابعة لها استلمت كتابا من شركة نفط الكويت الحكومية بترسية مناقصة عليها بمبلغ 8.73 مليون دينار (28.93 مليون دولار).

وأوضحت بحرية في بيان على موقع بورصة الكويت أن الشركة التابعة وهي الشركة الكويتية للحفريات ستوفر من خلال هذا العقد جهازي حفر لشركة نفط الكويت لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر إضافية.

وأضاف البيان أن صافي ربح شركة المقاولات والخدمات البحرية المتوقع من هذا العقد ستبلغ نسبته ثلاثة بالمئة سنويا من القيمة الإجمالية للعقد "علما بأن نسبة الربح المذكورة قابلة للتغيير أثناء فترة تنفيذ المناقصة نظرا لظروف التنفيذ."