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صفقة خصخصة قياسية في قطاع الكهرباء في استراليا بقيمة 12 مليار دولار

Thu Aug 27, 2015 2:03pm GMT
 
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سيدني 27 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر لرويترز إن مجموعات من الشركات من أربع قارات تقدمت بعروض بحلول الموعد النهائي اليوم الخميس للاستحواذ على شركة للنقل الكهربائي في أكثر الولايات الاسترالية سكانا في صفقة خصخصة قياسية بقيمة 12 مليار دولار.

وتقدمت الشركات بعروض للاستحواذ على ترانس جريد المملوكة لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز والتي تشغل خطوط للنقل الكهربائي تمتد 12 ألف كيلومتر (7500 ميل) بين طرفي الولاية التي يسكنها 7.5 مليون نسمة.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن خمس مجموعات من الشركات تقدمت بعروض بينما لم يتضح بعد موقف مجموعة سادسة.

وتضم إحدى مجموعات الشركات التي تقدمت بعروض جهاز أبوظبي للاستثمار -صندوق الثروة السيادية في الإمارة- ورين هاوس للبنية التحتية الكويتية.

وتم تعيين بنك الاستثمار السويسري يو.بي.إس ودويتشه بنك لإدارة الصفقة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من اي من البنكين. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
 