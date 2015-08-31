مسح-صناديق الشرق الأوسط أكثر تفاؤلا تجاه الأسهم مع تحسن التقييمات

من أولجاس أويزوف

دبي 31 أغسطس آب (رويترز) - أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن نظرة مديري صناديق الشرق الأوسط تجاه الأسهم في المنطقة أضحت أكثر إيجابية بعد أن أدت موجة هبوط إلى انخفاض تقييمات الأسهم في المنطقة في حين تعافت أسعار النفط.

وبحسب المسح الذي شمل 15 شركة استثمار رائدة وأجري على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة توقعت نسبة 20 بالمئة من المشاركين زيادة مخصصات أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع سبعة بالمئة خفضها.

والنسبة ليست مرتفعة كثيرا بالمعايير التاريخية لكنها تشكل تحولا إيجابيا عن مسح الشهر الماضي حين توقعت نسبة 13 بالمئة زيادة مخصصات الأسهم في حين كانت نسبة من يتوقعون خفضها 20 بالمئة.

وهوت أسواق الأسهم في الخليج إلى أقل مستوى في عدة شهور في أغسطس آب بفعل هبوط أسعار النفط التي نزلت إلى أقل مستوى منذ 2009 نتيجة تخمة المعروض والمخاوف بشأن اقتصاد الصين.

لكن النفط تعافى إلى حد كبير في الأيام الأخيرة ودفع بورصات الأسهم في المنطقة للصعود لكن مستوى الأسعار مازال أقل منه قبل شهر.

وأظهرت بيانات بورصات الأسهم أن المؤسسات دخلت السوق للشراء في أغسطس آب مع تدني الأسعار في حين باع المستثمرون الأفراد الاسهم بشكل عشوائي.

ولا تنشر البورصة السعودية وهي الأكبر في المنطقة بيانات أسبوعية عن بيع وشراء الأسهم من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي دبي ثاني أكثر بورصات الخليج نشاطا كانت المؤسسات مشتريا صافيا الأسبوع الماضي بينما باع المستثمرون الأفراد أكثر مما اشتروا.