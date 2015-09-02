مقدمة 1-مسح: تراجع إنتاج أوبك في أغسطس بسبب العراق

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من أليكس لولر

لندن 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر مسح لرويترز اليوم الأربعاء تراجع إنتاج أوبك من النفط في أغسطس آب لينزل عن مستوى قياسي مرتفع وذلك بسبب تعطيلات بخط أنابيب شمال العراق ثاني أكبر منتج بالمنظمة.

ويشير استقرار إنتاج السعودية والأعضاء الخليجيين الآخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول إلى تشبثها بموقفها المدافع عن الحصص السوقية لا الأسعار.

وبحسب المسح المستند إلى بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بشركات النفط وأوبك ومستشارين تراجع معروض المنظمة في أغسطس آب إلى 31.71 مليون برميل يوميا من قراءة معدلة بلغت 31.88 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وضعفت أسعار النفط نظرا لارتفاع الإنتاج ليصبح الخام دون 50 دولارا للبرميل وغير بعيد عن أدنى مستوياته في ست سنوات 42 دولارا الذي سجله الشهر الماضي. وتفاقم هبوط النفط في ظل التحول باستراتيجية أوبك الذي قادته السعودية عام 2014 وتركيزها على الحفاظ على حصتها في السوق.

ورغم مطالبة بعض أعضاء أوبك بعقد اجتماع طارئ للمنظمة فمن المستبعد أن يجري الاتفاق على أي خفض في الإنتاج مما يترك فائضا في السوق يقدره أعضاء المنظمة بمليوني برميل يوميا على الأقل.

وقال مندوب في أوبك من إحدى الدول الافريقية الأعضاء "لا أرى حقيقة أي فرصة لعقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع المقرر في الرابع من ديسمبر كانون الأول حيث لن يتوصل إلى اتفاق لخفض كبير في الإنتاج.