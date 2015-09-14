مصدر: الكويت تحدد سعر بيع الخام لآسيا في أكتوبر بانخفاض 60 سنتا

طوكيو 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الإثنين إن الكويت حددت سعرها الرسمي لبيع النفط الخام للزبائن في آسيا في أكتوبر تشرين الأول بخصم 1.95 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي وذلك بانخفاض 60 سنتا عن الشهر الماضي.