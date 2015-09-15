مصحح-وزير المالية الكويتي: سنصدر سندات مقومة بالدينار لتمويل العجز قبل نهاية 2015-2016

الكويت 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية العام المالي الحالي 2015-2016 لتغطية العجز في الميزانية العامة.

وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اليورومني الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الكويتية إن اجمالي كلفة المشاريع التي طرحتها الحكومة مؤخرا بنظام البناء والتشغيل والتسليم (بي.أو.تي) يبلغ ثلاثة مليارات دينار.