مقدمة 1-الكويت: سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها وينبغي التحلي بالصبر

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الفجيرة (الإمارات) 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت نوال الفزيع محافظة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها لكن "ينبغي التحلي بالصبر" في إشارة إلى دعم سياسة المنظمة المدافعة عن حصتها في السوق على الرغم من هبوط الأسعار.

وذكرت الفزيع في منتدى جلف انتليجنس لأسواق الطاقة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن الخلل الحالي في السوق نابع من عدة عوامل وليس فقط التباطؤ الاقتصادي في الصين.

وتابعت "ضعف الطلب في الصين مسألة قصيرة الأمد. لا اعتقد أنها ستؤثر على نصيب أوبك من السوق."

وغيرت أوبك سياستها في نوفمبر تشرين الثاني 2014 عندما قررت عدم دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج من أجل الدفاع عن حصتها في السوق في مواجهة النفط الصخري الأمريكي ومصادر الطاقة الأخرى الأعلى تكلفة.

وثبت أن هذا التغيير الذي قادته السعودية وحلفاؤها في الخليج مثير للجدل داخل أوبك لأن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من النصف من مستوى يتجاوز 100 دولار في يونيو حزيران 2014 مما ألحق اضرارا باقتصادات دول أعضاء أقل ثراء مثل فنزويلا.

وقالت الفزيع إن أوبك تحتاج إلى مزيد من الشفافية في اصدار البيانات من الصين للتعرف على الطلب.

وأضافت "لا أقول إننا لا يمكننا الثقة في الأرقام الصينية لكن ما يثير قلقنا هو أنها ليست الطلب الحقيقي ... انها الطلب المحسوب. فقد تكون نفس الطلب الفعلي أو لا تكون."

وقالت إن أوبك تتطلع لنمو مستقر ومستدام في الاقتصاد والطلب الصينيين لكنها أشارت إلى أنه في حالة انخفاض طلب الصين سيذهب الخام الكويتي لأسواق أخرى.