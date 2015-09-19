الكويت تسمح لجنرال الكتريك بانشاء مركز للتكنولوجيا بتكلفة 83 مليون دولار

الكويت 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت الكويت اليوم السبت أنها سمحت لشركة جنرال إلكتريك العالمية بإنشاء مركز لها بالبلاد بتكلفة 25 مليون دينار (83 مليون دولار).

وقالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها أصدرت قرارا بالترخيص الاستثماري لمركز (جي اي) للتكنولوجيا التابع لشركة جنرال إلكتريك في الكويت من خلال تأسيس شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة متمتعة بالمزايا والإعفاءات التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

وأضافت الهيئة أن هذا المركز "يعد واحدا من أوائل المراكز عالية التقنية من نوعه التي تؤسسها الشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية."

وذكرت أن المركز سيمارس نشاطه في دعم جهود البحوث والتطوير في قطاع توليد الطاقة وتوفير أنظمة المحاكاة والمختبرات لإجراء التجارب وإيجاد الحلول المناسبة وطرق الصيانة. وسيعمل ايضا على توفير فرص للتدريب العملي لتنمية الكفاءات الوطنية ومهاراتها التطبيقية وتحفيز العمل على تطوير حلول لمنتجات وأدوات موجهة للتصدير بما يتناسب مع خصوصية البيئة الطبيعية في دولة الكويت.

وأكدت أن من شأن هذه الخطوة النهوض بجهود تطوير قطاع الطاقة في دولة الكويت وتنمية صادراتها الموجهة لأسواق المنطقة وتعزيز تنافسيتها.