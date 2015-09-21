مصدر: مصفاة الشعيبة الكويتية تعمل حاليا بطاقة 150 برميل يوميا

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدر نفطي كويتي اليوم الإثنين إن مصفاة الشعيبة النفطية الكويتية تعمل حاليا بطاقة انتاجية قدرها 150 ألف برميل يوميا بعد أن توقفت تماما عن العمل الشهر الماضي جراء حريق في احدى وحداتها.

وشب حريق في وحدة تكسير الزيت الثقيل في المصفاة التي تبلغ طاقتها الاجمالية 200 ألف برميل في 17 أغسطس آب الماضي. ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وجرى استئناف تشغيل المصفاة في 22 أغسطس آب.