قطر الوطني يؤكد إنهاء محادثات الوحدة الماليزية لبيت التمويل الكويتي
دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر بنك خليجي اليوم الثلاثاء إنه أوقف محادثاته مع بيت التمويل الكويتي بشأن شراء وحدته الماليزية.
وقال في إشعار للبورصة "أعلن بنك قطر الوطني عن توقف المباحثات الأولية حول الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي–ماليزيا بدون التوصل إلى أي اتفاق."
وفي وقت سابق اليوم قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في تصريحات لرويترز إن البنك قد استبعد بيع أو دمج وحدته الماليزية مضيفا أن أكبر بنك إسلامي في الكويت سيبدأ فورا في عملية إعادة هيكلة.
يأتي ذلك بعد أن أبلغ مصدر مطلع رويترز الأسبوع الماضي أن بنك قطر الوطني عرض شراء الوحدة ثم إعلان البنك القطري أنه يجري محادثات أولية بخصوص عملية استحواذ. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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