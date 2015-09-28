وزير النفط الكويتي‭ ‬يستبعد عقد قمة لمنتجي النفط قبل اجتماع أوبك في ديسمبر

من أحمد حجاجي

الكويت 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الإثنين إنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع أوبك المقبل في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وقال الوزير للصحفيين "المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار."

وكان العمير يرد على سؤال عن اقتراح فنزويلا لعقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط.

وقال العمير "إذا زاد الطلب العالمي واستمر انخفاض منصات النفط الصخري فسيطرأ تحسن على أسعار النفط."