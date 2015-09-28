مصادر: جانفور تنوي شراء مصفاة في روتردام من الكويت

لندن 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة في قطاعي البنوك والنفط لرويترز اليوم الإثنين إن شركة جانفور باتت قريبة من شراء مصفاة نفط ألمانية في روتردام مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية حيث تعيد الشركة استثمار أموال بيع الأصول الروسية.

وستصبح المصفاة التي بإمكانها معالجة 88 ألف برميل يوميا ثالث مصفاة تقوم جانفور بشرائها في السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى مصافيها في مدينة انجلوشتات في ألمانيا وانتويرب في بلجيكا.

وقالت مصادر إن جانفور بدأت مباحثات حصرية لشراء المصفاة وستستمر في تشغيلها بدلا من تحويلها إلى منشأة للتخزين حيث أن من شأن هذا إلغاء وظائف.

واشترت جانفور أولى مصفاتها عقب انهيار شركة بتروبلس المتخصصة في التكرير.

لكن النظرة المستقبلية للقطاع تحسنت خلال السنة الماضية بعد أن سجلت أسعار النفط هبوطا حادا وبعد أن زادت هوامش الربح التي تحققها شركات التكرير.