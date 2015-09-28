مصادر: الكويت ستخفض صادراتها الفورية من زيت الغاز بعد حريق مصفاة الشعيبة

سنغافورة/دبي 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر في قطاع النفط اليوم الإثنين إن من المتوقع أن تخفض مؤسسة البترول الكويتية صادراتها الفورية من زيت الغاز (السولار) عالي الكبريت في الأشهر القليلة المقبلة على أقل تقدير ريثما يأخذ مسؤولوها قرارا بشأن ما إذا كان سيتم إصلاح وحدة ثانوية تابعة لمصفاة الشعيبة بعد أن شب بها حريق.

واندلع حريق بوحدة تكسير الزيت الثقيل في مصفاة الشعيبة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 200 ألف برميل يوميا - وهي الأصغر في الكويت - في منتصف أغسطس آب وقالت المصادر إن الإمدادات الفورية تعطلت منذ ذلك الحين.

وقال أحد المصادر "الوحدة انتهت ولا توجد كميات إضافية من هناك...(مؤسسة البترول الكويتية) تغطي التزاماتها التعاقدية فقط."

وقال مصدر ثان في القطاع إن الوحدة قد تحتاج شهورا لإصلاحها وقد تحتاج مؤسسة البترول الكويتية ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة تشغيلها.

وأضاف "لم يتخذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إعادة تشغيلها أم لا."

وقال مصدر آخر إن الأثر الكامل لإغلاق الوحدة على صادرات منتجات النفط سيتضح أكثر بحلول الشهر القادم لكن سيتم تخفيض صادرات زيت الغاز الفورية.

ولم يتسن التواصل على الفور مع متحدث باسم مؤسسة البترول الكويتية للتعليق على الأمر.

وكانت آخر مرة تصدر الكويت فيها شحنة من زيت الغاز عالى الكبريت خلال الفترة من الأول إلى الثاني من سبتمبر أيلول ولم تعرض أي شحنة في سوق العقود الفورية للتحميل في أكتوبر تشرين الأول بحسب تجار.