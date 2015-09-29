ملخص-فيتش تستبعد تمكن دول الخليج من سد العجز المجمع في ميزانياتها
29 سبتمبر أيلول (رويترز) -
* فيتش: من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها.
* فيتش تتوقع أن تسجل الكويت فائضا في موازنة 2015 و2016 وأن تسجل قطر عجزا محدودا في 2015 يرتفع إلى 5.3% في 2016 .
* فيتش تتوقع أن تسجل البحرين وعمان والسعودية عجزا في خانة العشرات في 2015.
* فيتش: رد فعل دول الخليج على مستوى السياسة المالية لهبوط النفط سيكون محدودا على الأرجح مقارنة مع تقلص الايرادات خلال 2015 و 2016.
* فيتش: مستويات الدين الحكومي في البحرين وعمان والسعودية ستواصل الارتفاع في 2016 مع استئناف الاقتراض أو زيادته لتمويل العجز. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
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