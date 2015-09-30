جدول-تسارع وتيرة نمو الإقراض المصرفي والمعروض النقدي بالكويت في يوليو

30 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء تسارع وتيرة نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 4.1 بالمئة في يونيو حزيران. وزاد معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في يوليو تموز إلى 4.9 بالمئة من 4.7 بالمئة في الشهر السابق. المعروض النقدي (%) يوليو 2015 يونيو 2015 يوليو 2014 التغير السنوي (ن1) -0.6 -0.9 17.7 التغير السنوي (ن2) 4.7 4.1 6.6 التغير السنوي (ن2-ن1) 6.8 6.2 2.8 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.9 4.7 6.2 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.908 9.055 9.030 التغير السنوي (%) -1.4 0.6 12.9 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)