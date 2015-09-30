وزير البترول المصري: اتفاق مع كويت إنرجي للتنقيب في البصرة

القاهرة 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير البترول المصري اليوم الأربعاء إنه جرى التوقيع النهائي على اتفاق شراكة بين الهئية المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز في امتياز بالبصرة بجنوب العراق.

وأضاف الوزير طارق الملا في بيان أن التوقيع جرى بالعراق اليوم وأن كويت إنرجي تنازلت لمصر عن عشرة بالمئة من حصتها في منطقة الامتياز بموجب الاتفاق. يأتي ذلك تفعيلا لاتفاق جرى توقيعه خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس آذار الماضي.

وأكد الملا في البيان "أهمية اتفاقية الشراكة التي تفسح المجال أمام قطاع البترول لأول مرة لايجاد مصادر جديدة للنفط والغاز من خارج مصر وفتح مجالات كثيرة لشركات البترول المصرية للعمل خارج مصر."