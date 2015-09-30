مقدمة 1-مسح: ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في سبتمبر بقيادة العراق

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من أليكس لولر

لندن 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر مسح أجرته رويترز اليوم الأربعاء ارتفاع إنتاج نفط أوبك في سبتمبر أيلول مقارنة مع الشهر السابق مع تعافي صادرات شمال العراق بعد تعطيلات أوقفت نمو إمدادات ثاني أكبر منتج بالمنظمة.

وأبقت السعودية والأعضاء الخليجيون الآخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول على إنتاجهم شبه مستقر في مؤشر جديد على تمسكهم بسياسة التركيز على حماية الحصة السوقية لا الأسعار.

وبحسب المسح المعتمد على بيانات شحن ومعلومات من مصادر بشركات النفط وأوبك واستشاريين فقد زاد معروض أوبك في سبتمبر أيلول إلى 31.68 مليون برميل يوميا من قراءة معدلة بلغت 31.57 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

وبزيادة المعروض هذا الشهر تكون أوبك قد عززت الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا منذ تحولها في نوفمبر تشرين الثاني 2014 إلى حماية الحصة السوقية بدلا من سياستها السابقة التي كانت تقوم على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

انخفضت أسعار النفط بمقدار النصف تقريبا على مدى العام الأخير لتصل إلى 48 دولارا للبرميل بفعل تخمة المعروض لكن المحللين يرون مؤشرات على أن استراتيجية أوبك لكبح نمو الإنتاج العالي التكلفة عن طريق السماح للأسعار بالانخفاض قد بدأت تؤتي ثمارها.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت "تخمة المعروض مازالت كبيرة لكن أعتقد أنها ستتقلص في العام القادم حيث من المرجح أن ينكمش المعروض من خارج أوبك."