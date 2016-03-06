كوفبيك الكويتية توقع مذكرة لتطوير حقول النفط الباكستانية

الكويت 6 مارس آذار (رويترز) - وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع مسؤولين باكستانيين تقوم بموجبها الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) ذراع المؤسسة الخارجي في مجال الاستكشاف بتطوير حقول النفط الباكستانية.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن هذا التوقيع تم بالكويت خلال زيارة يقوم بها وزير البترول والموارد المعدنية الباكستاني شاهد خاقان عباسي والوفد المرافق له للكويت وبحضور أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة.

ولم يذكر البيان القيمة المالية للعقود الموقعة.

وأضاف البيان أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية تعمل في باكستان "منذ أكثر من ربع قرن استثمرت خلالها أكثر من مليار دولار في عدد من الحصص التشغيلية في اقليم السند جنوب شرقي جمهورية باكستان."