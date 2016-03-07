Wed 9 Aug 2017 | 14:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

جدول-هبوط الفائض التجاري للكويت 69% على أساس سنوي في الربع/4

Mon Mar 7, 2016 12:33pm GMT
 
[-] نص [+] 

7 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء
في الكويت اليوم الاثنين انكماش فائض التجارة الخارجية للبلاد
بنسبة 68.7 بالمئة في الربع الأخير من 2015 عن مستواه قبل عام ليصل
إلى 1.05 مليار دينار (3.50 مليار دولار) مع انخفاض إيرادات
الصادرات جراء هبوط أسعار النفط.
    
التجارة الخارجية للكويت    الربع/4    الربع/3    الربع/4
(بالمليون دينار)        2015        2015        2014 
الصادرات            3532        4171        5657
الواردات            2483        2335        2305
الفائض                1049        1836        3351
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        -37.6        -45.1
الواردات الاسمية         7.7         3.9
    
    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 