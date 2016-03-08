الكويت: لن نلتزم بتجميد إنتاج النفط إلا إذا شارك جميع كبار المنتجين
الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق.
وأبلغ الصالح الصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة الكويتية "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد."
وقال الوزير ردا على سؤال عما سيحدث إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج "سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل لاتفاق. سأبيع كل برميل أنتجه."
وأشار إلى أن الكويت تنتج حاليا ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.
كانت السعودية وروسيا وهما أكبر مصدرين للنفط في العالم اتفقتا الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني لدعم الأسعار إذا اتفقت الدول الأخرى على المشاركة في أول اتفاق نفطي عالمي في 15 عاما. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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