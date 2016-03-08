وزيرة كويتية: أحلنا مسؤولين للتقاعد وسنقيل المزيد لتقصيرهم في خطة التنمية

من أحمد حجاجي

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت هند الصبيح اليوم الثلاثاء إن بلادها أحالت بالفعل عددا من المسؤولين الحكوميين للتقاعد وستقيل بعض القياديين الآخرين في الأسابيع المقبلة بسبب تقصيرهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.

وقالت الصبيح في ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت "سأرفع لرئيس الوزراء في أول أبريل قائمة بأسماء ومناصب القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية تمهيدا لإحالتهم للتقاعد."

وكانت الكويت أقرت العام الماضي خطة تنمية خمسية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دينار (حوالي 113 مليار دولار) للفترة بين السنة المالية 2015-2016 والسنة المالية 2019-2020. وتبدأ السنة المالية الكويتية في الأول من أبريل نيسان.