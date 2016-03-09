مسؤول: الكويت تشيد مشروعي بنية تحتية ثقافية بتكلفة 428 مليون دينار

من أحمد حجاجي

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال وليد السيف مستشار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت اليوم الأربعاء إن الديوان الأميري يبني حاليا مشروعين للبنية التحتية الثقافية بتكلفة 428 مليون دينار (حوالي 1.4 مليار دولار) سيتم افتتاحهما خلال 2016.

وذكر السيف في كلمة أمام ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت أن المشروعين هما دار الأوبرا البالغة تكلفته 234 مليون دينار ومركز عبد الله السالم الثقافي بتكلفة 194 مليون دينار.

وأضاف أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعتزم أيضا بناء مشاريع للبنية التحتية الثقافية بقيمة 170 مليون دينار خلال الفترة من 2016 إلى 2020.