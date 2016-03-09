الهيئة العامة للاستثمار الكويتية: مستمرون في سياستنا الاستثمارية رغم هبوط النفط

من أحمد حجاجي

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء إن الهيئة مستمرة في سياستها الاستثمارية رغم هبوط أسعار النفط وتضرر الأسواق.

وقال السعد للصحفيين ردا على سؤال حول استراتيجية الهيئة المستقبلية في ظل هبوط النفط "نحن مستمرون في استثماراتنا في صندوق احتياطي الأجيال كما هي وفق توزيع الأصول المعتمد من مجلس الإدارة."

وأضاف أن الهيئة تمضي قدما "في نفس السياسة."

وتدير الهيئة العامة للاستثمار صندوق احتياطي الأجيال القادمة وهو الصندوق السيادي للكويت.

وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك والتي تعتمد على عائدات النفط في تمويل نحو 90 بالمئة من ميزانيتها العامة بشدة جراء هبوط أسعار النفط حوالي 70 بالمئة منذ منتصف عام 2014.