رئيس هيئة الأسواق الكويتية: ندرس طلبات إصدار سندات وصكوك بمليار دولار

من أحمد حجاجي

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس هيئة أسواق المال الكويتية نايف الحجرف اليوم الأربعاء إن الهيئة تدرس حاليا طلبات إصدار سندات وصكوك بقيمة مليار دولار.

وقال الحجرف أمام ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت إن هيئة أسواق المال وافقت على إصدار سندات وصكوك بقيمة ثلاثة مليارات دولار منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف "نسعى لأن تكون الكويت مركزا لإصدار السندات والصكوك بالخليج."