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وزير النفط الكويتي يتوقع سعرا بين 40 و60 دولارا للنفط خلال 3 سنوات

Wed Mar 9, 2016 1:31pm GMT
 
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من هديل الصايغ

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة اليوم الأربعاء إنه يتوقع وصول أسعار النفط إلى ما بين 40 و 60 دولارا للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الصالح للصحفيين في العاصمة الكويتية "اتوقع أننا سنرى بوادر ارتفاع في الطلب بنهاية هذا العام وربما أسعارا أعلى قليلا بحلول 2017 و 2018 ."

وأضاف "والنطاق هو 40-60 دولارا كمتوسط خلال ثلاث سنوات."

وجرى تداول مزيج برنت عند مستويات أعلى من 40 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء.

(تغطية اضافية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)
 