وزير النفط الكويتي يتوقع سعرا بين 40 و60 دولارا للنفط خلال 3 سنوات

من هديل الصايغ

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة اليوم الأربعاء إنه يتوقع وصول أسعار النفط إلى ما بين 40 و 60 دولارا للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الصالح للصحفيين في العاصمة الكويتية "اتوقع أننا سنرى بوادر ارتفاع في الطلب بنهاية هذا العام وربما أسعارا أعلى قليلا بحلول 2017 و 2018 ."

وأضاف "والنطاق هو 40-60 دولارا كمتوسط خلال ثلاث سنوات."

وجرى تداول مزيج برنت عند مستويات أعلى من 40 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء.