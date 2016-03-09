وزير النفط الكويتي يتوقع سعرا بين 40 و60 دولارا للنفط خلال 3 سنوات
من هديل الصايغ
الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة اليوم الأربعاء إنه يتوقع وصول أسعار النفط إلى ما بين 40 و 60 دولارا للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الصالح للصحفيين في العاصمة الكويتية "اتوقع أننا سنرى بوادر ارتفاع في الطلب بنهاية هذا العام وربما أسعارا أعلى قليلا بحلول 2017 و 2018 ."
وأضاف "والنطاق هو 40-60 دولارا كمتوسط خلال ثلاث سنوات."
وجرى تداول مزيج برنت عند مستويات أعلى من 40 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء.
(تغطية اضافية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)
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