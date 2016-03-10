كيبكو الكويتية تتم عملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الخميس إنها أتمت عملية إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل أربع سنوات بفائدة ثابتة قدرها خمسة بالمئة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هذه السندات مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية وتأتي "تحت مظلة برنامج الشركة لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (‭EMTN‬) بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي."

وأضاف البيان أن هذا الاصدار سيتم استخدامه "لتمويل أغراض الشركة العامة كما سيساهم في إطالة أمد استحقاقات ديون الشركة وتنويع قاعدة مستثمريها."