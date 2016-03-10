بنك برقان الكويتي يصدر سندات بقيمة 100 مليون دينار

الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي الذراع المصرفية لشركة كيبكو اليوم الخميس إنه أصدر سندات دين مساندة متوافقة مع متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي ومقومة بالدينار الكويتي بقيمة 100 مليون دينار (332 مليون دولار).

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن السندات التي تم إصدارها أمس تحسب من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ومقسمة على شريحتين الأولى سندات دين مساندة بقيمة 30.1 مليون دينار بفائدة ثابتة ستة في المئة تستحق في 9 مارس آذار 2026.

أما الشريحة الأخرى فهي سندات دين مساندة بقيمة 69.9 مليون دينار بفائدة متغيرة تبلغ 3.95 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وتستحق في 9 مارس آذار 2026.

وقال البنك إنه سوف يستخدم عوائد إصدار السندات "لزيادة الشريحة الثانية من رأس مال البنك.. وذلك من أجل تعزيز كفاية رأس المال لدى البنك عملا بالأطر الصادرة عن لجنة بازل 3 وللأغراض العامة للبنك."