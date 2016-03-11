مصدر: الكويت ترفع سعر بيع الخام إلى آسيا في أبريل 5 سنتات

سنغافورة 11 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام إلى المشترين في آسيا في أبريل نيسان عند متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوما منه 2.85 دولار للبرميل وذلك بزيادة قدرها خمسة سنتات عن الشهر السابق.