الكويت تقول إنها تريد إجماعا بين المنتجين بأوبك وخارجها
الكويت 14 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح لمؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الكويت ترحب بالتنسيق بين أوبك والدول غير الأعضاء لكنه أصر على أولوية تحقيق الإجماع.
وقال الصالح إنه لم يتسلم بعد دعوة رسمية لأي اجتماع في موسكو أو قطر.
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت سابق اليوم إن اتفاقا عالميا لتجميد إنتاج النفط قد يجري توقيعه في ابريل نيسان مع استبعاد إيران التي قال إنه يحق لها تعزيز الإنتاج بعد سنوات العقوبات.
وقال نوفاك إن اتفاقا نهائيا على تجميد الإنتاج لدعم أسعار النفط التي تراجعت 65 بالمئة منذ ذروة يونيو حزيران 2014 بسبب تخمة المعروض قد يجري توقيعه الشهر القادم وربما في الدوحة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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