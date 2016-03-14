مقدمة 1-وزير: حكومة الكويت تعتزم فرض ضرائب 10% على أرباح الشركات

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الكويت 14 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء أقر خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي تتضمن عزم الحكومة فرض ضرائب بنسبة عشرة بالمئة على أرباح الشركات.

وأضاف الصالح أن الخطة التي أقرها المجلس تتضمن إعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير استغلال أراضي الدولة لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتضمن البرنامج الذي عرضه وزير المالية استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت عشرة بالمئة "بعد تقييم شامل لأثرها على المستهلك وعلى تنافسية قطاع الأعمال".

وأوضح أن فرض الضريبة يتطلب إقرار تشريع من البرلمان أولا ثم تطبيقها بعد عامين.

وتضمن البرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإطلاق قدرات المجلس الأعلى للتخصيص عبر تعديل قانون الخصخصة ورفع الحظر عن خصخصة الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة.

وقال الصالح إن الحكومة تعمل على "تأهيل المشروعات العامة المرشحة للخصخصة على أسس تجارية تمهيدا لطرحها في اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون.. وإزالة كافة القيود على الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر وفتح قطاعات الاستثمار أمامه خصوصا في القطاعات غير النفطية وتحرير نظم التراخيص وتوفير التسهيلات اللوجستية".