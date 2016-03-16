وزير النفط بالوكالة: الكويت ستشارك في اجتماع منتجي النفط بالدوحة في أبريل
دبي 16 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح اليوم الأربعاء إن بلاده ستشارك في الاجتماع الذي سيضم منتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل نيسان المقبل.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة اليوم الأربعاء إن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها سيجتمعون في 17 أبريل نيسان المقبل.
وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الكويتي في بيان إن اجتماع الدوحة يهدف "لاستكمال المشاورات من أجل استقرار أسواق وأسعار النفط." (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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