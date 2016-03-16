مصادر: شركات أبراج الاتصالات تستهدف أصول زين بالكويت والسعودية

من ماثيو سميث

دبي 16 مارس آذار (رويترز) - أبلغت مصادر مطلعة رويترز أن مجموعة زين الكويتية للاتصالات تعكف على تنقيح قائمة أصحاب العروض المحتملين لشراء أبراج الاتصالات التابعة لها في الكويت والسعودية.

وقالت المصادر مشترطة عدم كشف هويتها إنه في حالة إبرام صفقة بخصوص السبعة آلاف برج المملوكة لزين السعودية فإن الحصيلة ستستخدم لسداد بعض الديون.

وقال أحد المصادر "عدة شركات أبراج أبدت اهتمامها. تعكف مجموعة زين على تقييمها لوضع قائمة مختصرة بالمشترين المحتملين الجادين.. لكن من السابق لأوانه القول هل تبرم صفقة أم لا."

وقال مصدر آخر إن هناك نحو خمسة مشترين محتملين لأبراج زين السعودية من بينهم شركات من الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

أضاف أن سيتي جروب تقدم المشورة لمجموعة زين التي أيضا بصدد بيع أبراجها في الكويت البالغ عددها 1900 برج.

ولم يشهد الشرق الأوسط إتمام صفقات لأبراج الاتصالات لكن شركات الاتصالات تتطلع على نحو متزايد إلى التخارج من الأصول التي لم تعد تقدم ميزة تنافسية تذكر بسبب تقارب مستويات جودة الشبكات والتغطية.

وتحاول موبايلي السعودية أيضا بيع أبراجها وقد يحظى المشترون والبائعون في المملكة بميزة قصب السبق.