الكويت تقول إنها تتوقع ارتفاع سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل في 2016
دبي 19 مارس آذار (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مسؤول كبير قوله إن الكويت تتوقع أن يرتفع سعر النفط الخام إلى 50 دولارا للبرميل وإن الكويت تصدر نحو 2.1 مليون برميل يوميا.
ونسبت الوكالة إلى نبيل بورسلي العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية قوله "الكويت تصدر نحو 2.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام ومن المتوقع أن يصل سعر البرميل خلال 2016 إلى 50 دولارا."
وعزا بورسلي هذا الارتفاع المتوقع إلى زيادة الطلب وتراجع المعروض. (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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