بنك بوبيان الكويتي يسعى لإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار بنهاية أبريل

من أحمد حجاجي

الكويت 21 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان اليوم الاثنين إن البنك الكويتي يسعى لإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار قبل نهاية أبريل نيسان.

وكشف عادل عبد الوهاب الماجد عن الخطة للصحفيين عقب الاجتماع السنوي للبنك.

وقال "أخذنا الموافقة على مبلغ الصكوك 250 مليون دولار... أخذنا موافقات بنك الكويت المركزي والآن بانتظار موافقة هيئة أسواق المال.

"نتوقع ان تكون الموافقة قريبة وبعد ذلك نبدأ بالاجراءات. وسنحاول الانتهاء منها قبل نهاية ابريل."