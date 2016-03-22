وزير النفط الكويتي بالوكالة لا يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط حاليا

الكويت 22 مارس آذار (رويترز) - قال أنس الصالح وزير النفطي الكويتي بالوكالة إنه من غير المتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن الوزير قوله إن الدراسات تشير إلى أن الفائض في العرض أعلى من الطلب "بالتالي من غير المتوقع في الوقت الراهن أن يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط."