زين السعودية تدرس بيع أبراج الاتصالات أو الملكية المشتركة لها

الرياض 23 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لزين السعودية اليوم الأربعاء إن الشركة تدرس مقترحات لبيع أبراج الاتصالات التابعة لها أو الملكية المشتركة لها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر أنه لا يستطيع التحدث عن التقدم الذي أحرزته الشركة في هذا الصدد لكنه أشار إلى أن زين تضع ذلك ضمن خياراتها.