حقائق- منتجو النفط المدعوون للمشاركة في إجتماع أبريل في الدوحة

25 مارس آذار (رويترز) - قالت وزارة الطاقة القطرية يوم الثلاثاء إن قطر دعت جميع الدول الاعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل نيسان من أجل التوصل لإتفاق لتجميد الانتاج عند مستويات يناير كانون الثاني بهدف دعم سوق النفط العالمية.

وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لإستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا."

وكانت الوزارة قالت في بيان الاسبوع الماضي إن حوالي 15 منتجا من الدول الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك -يساهمون بحوالي 73 بالمئة في الانتاج العالمي من النفط- يدعمون هذه المبادرة.

وفيما يلي جدول بالدول المنتجة للنفط التي قد تحضر إجتماع أبريل نيسان.. (حجم الانتاج بالمليون برميل يوميا) الدولة الانتاج في 16 يناير الانتاج في 16 فبراير الموقف *الجزائر 1.05 1.05 ربما نعم *أنجولا 1.82 1.83 ربما نعم *الاكوادور 0.56 0.56 ربما نعم *اندونيسيا 0.71 0.72 ربما نعم *إيران 2.85 2.95 غير واضح *العراق 4.45 4.20 نعم

*الكويت 2.45 2.50 نعم *ليبيا 0.37 0.36 لا *نيجيريا 1.80 1.70 نعم *قطر 0.64 0.66 نعم *السعودية 9.95 9.90 نعم *الامارات العربية 2.70 2.65 نعم *فنزويلا 2.30 2.30 نعم +روسيا 11.26 11.26 نعم +المكسيك 2.61 2.60 غير واضح +قازاخستان 1.74 1.73 غير واضح +أذربيجان 0.80 0.80 غير واضح +سلطنة عمان 1.03 1.03 غير واضح +النرويج 2.05 2.05 غير واضح

* تشير إلى بيانات إنتاج النفط الخام فقط

+ تشير الى إمدادات النفط الخام وسوائل الوقود

(المصدر: إدارة معلومات الطاقة الامريكية)