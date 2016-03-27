مقابلة-الشرق العربي للتأمين الأردنية تخطط لعملية استحواذ

من هبة العيساوي

عمان 27 مارس آذار (رويترز) - قال المدير العام للشرق العربي للتأمين أكبر شركة تأمين في الأردن اليوم الأحد إن الشركة التابعة لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية تدرس الاستحواذ على إحدى شركتي تأمين في خطوة لزيادة حصتها السوقية في القطاع المتضرر من جراء التوترات الإقليمية.

وقال مصطفى ملحم في مقابلة مع رويترز إنه يتوقع أن تجري عملية الاندماج مع شركة من الشركتين اللتين لم يفصح عنهما قبل نهاية العام بعد إكمال دراسة الجدوى.

وأضاف "الاندماج مهم جدا ويدعم الشركة ويعطيها قوة أكبر."

ووضعت الحكومة محفزات لشركات التأمين ‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬للاندماج لإقامة شركات أكبر في سوق تشهد منافسة حادة بين 24 شركة منها اثنتان إسلاميتان ومعظمها برؤوس أموال صغيرة.

وقال ملحم "المحفزات التي تقدمها الحكومة لعملية اندماج شركات التأمين كالاعفاء من الضرائب والرسوم مشجعة جدا وستساهم في مزيد من عمليات الاندماج في السوق." وقال إن الشركة تسعى للتقليل من تداعيات المناخ الاستثماري المتضرر من الوضع الاقليمي عبر فتح أسواق غير تقليدية في المنطقة إلى جانب التوسع في أسواق تأمين محلية جديدة.

وقال إن الشركة فتحت سوقا جديدة في الجزائر العام الحالي نظرا لوجود بنك تابع لمجموعة الخليج يعمل هناك ووصف السوق الجزائرية بأنها "مجدية وواعدة."

وتدرس الشركة عبر شركتها الأم التوسع في الأنشطة التأمينية في أسواق العراق ولبنان ومصر وسوريا والبحرين.