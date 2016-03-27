تراجع سهم أجيليتي الكويتية بفعل هبوط التوزيعات

0829 جمت -

* سهم أجيليتي ينخفض أربعة في المئة وسط تعاملات قوية.

* الشركة تقول إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.030 دينار للسهم عن عام 2015 انخفاضا من 0.035 دينار عن عام 2014 بالإضافة إلى خمسة أسهم مجانية لكل 100 سهم مملوكة للمساهمين.

* أجيليتي أعلنت نمو صافي ربح الربع الأخير من 2015 بنسبة خمسة بالمئة إلى 14.31 مليون دينار (47.4 مليون دولار). توقع بنك سيكو البحريني أرباحا 13 مليون دينار.

* الشركة قالت إنها تسعى لإعادة شراء أسهم خزينة بما يصل إلى 10 في المئة من رأس المال المساهم به. وستعلن عن آلية الشراء والسعر وكمية الأسهم في وقت لاحق.