حقائق- منتجو النفط المدعوون للمشاركة في اجتماع أبريل في الدوحة

(لتحديث موقف الجزائر وسلطنة عمان من حضور الاجتماع في الخبر المنشور يوم 25 مارس آذار)

28 مارس آذار (رويترز) - قالت وزارة الطاقة القطرية إن قطر دعت جميع الدول الاعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل نيسان من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني بهدف دعم سوق النفط العالمية.

وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا."

وكانت الوزارة قالت في بيان إن حوالي 15 منتجا من الدول الأعضاء وغير الاعضاء في أوبك -يساهمون بحوالي 73 بالمئة في الإنتاج العالمي من النفط- يدعمون هذه المبادرة.

وفيما يلي جدول بالدول المنتجة للنفط التي قد تحضر اجتماع أبريل نيسان.. (حجم الإنتاج بالمليون برميل يوميا) الدولة الإنتاج في 16 يناير الإنتاج في 16 فبراير الموقف *الجزائر 1.05 1.05 نعم *أنجولا 1.82 1.83 ربما نعم *الاكوادور 0.56 0.56 ربما نعم *اندونيسيا 0.71 0.72 ربما نعم *إيران 2.85 2.95 غير واضح *العراق 4.45 4.20 نعم

*الكويت 2.45 2.50 نعم *ليبيا 0.37 0.36 لا *نيجيريا 1.80 1.70 نعم *قطر 0.64 0.66 نعم *السعودية 9.95 9.90 نعم *الامارات العربية 2.70 2.65 نعم *فنزويلا 2.30 2.30 نعم +روسيا 11.26 11.26 نعم +المكسيك 2.61 2.60 غير واضح +قازاخستان 1.74 1.73 غير واضح +أذربيجان 0.80 0.80 غير واضح +سلطنة عمان 1.03 1.03 نعم +النرويج 2.05 2.05 غير واضح

* تشير إلى بيانات إنتاج النفط الخام فقط

+ تشير الى إمدادات النفط الخام وسوائل الوقود