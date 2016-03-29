وزير النفط الكويتي: اتفقنا مع السعودية على استئناف إنتاج حقل الخفجي المشترك
الكويت 29 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن بلاده اتفقت مع السعودية على استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك بعد توقفه نحو عام ونصف العام.
وقال الصالح -الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية- في مجلس الأمة (البرلمان) "إنتاج حقل الخفجي المشترك مع السعودية سيبدأ صغيرا ثم يزداد طبقا للاعتبارات البيئية."
وكان حقل الخفجي قد أغلق في أكتوبر تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية. وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا وتتولى تشغيله شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية وبين الكويتية لنفط الخليج. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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