مقدمة 1-وزير النفط الكويتي: اتفقنا مع السعودية على استئناف إنتاج حقل الخفجي

(لإضافة تصريحات لوزير النفط الكويتي)

الكويت 29 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن بلاده اتفقت مع السعودية على استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك بعد توقفه نحو عام ونصف العام.

وكان حقل الخفجي قد أغلق في أكتوبر تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية. وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا وتتولى تشغيله شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية وبين الكويتية لنفط الخليج.

وقال الصالح -الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية- في مجلس الأمة (البرلمان) "تم الاتفاق مع الجانب السعودي - شركة أرامكو السعودية - على استئناف الإنتاج في (حقل) الخفجي بكميات صغيرة إلى أن تزيد الكميات (تدريجيا) لاعتبارات بيئية."

ولم يذكر الوزير موعدا لاستئناف الإنتاج أو متى تم التوصل للاتفاق مع السعودية.