البترول الوطنية الكويتية: تكلفة مشروع الغاز المسال بالزور 2.9 مليار دولار

القاهرة 30 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري اليوم الأربعاء إن إجمالي تكلفة مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور يبلغ نحو 2.9 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المطيري قوله في مؤتمر صحفي عقب توقيع العقد إن المشروع "يشمل إنشاء مرافق دائمة واسعة النطاق تسمح بتوريد 3000 مليار وحدة حرارية بريطانية يوميا من الغاز" من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

وأضاف أن من المقرر تشغيل المشروع بالكامل في الربع الأول من 2021.

والكويت مستورد موسمي للغاز الطبيعي المسال وتستأجر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغييز من شركة جولار.إل.إن.جي النرويجية لأشهر الصيف الحارة.

وذكر المطيري أن المشروع "سيساهم في الحد من استهلاك الوقود المكلف وسيقلل كذلك من التلوث البيئي من خلال استخدام وقود نظيف لتوليد الطاقة."