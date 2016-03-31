بنك الكويت الوطني يعتزم زيادة رأسماله 6.5%

الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر بنك في البلاد من حيث قيمة الأصول اليوم الخميس إنه يعتزم زيادة راسماله المصدر والمدفوع بنسبة 6.5 بالمئة ليصل إلى 563.566 مليون دينار (1.867 مليار دولار).

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن مجلس إدارته وافق على هذه الخطوة التي ستكون عن طريق إصدار 344 مليون سهم جديد بسعر 400 فلس للسهم هي القيمة الاسمية البالغة مئة فلس مضافا إليها علاوة إصدار 300 فلس للسهم الواحد.

ويستلزم قرار مجلس الإدارة موافقة الجهات الرقابية.

وقال البيان إن هذه الخطوة تهدف إلى "تدعيم قاعدة رأس المال وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال - بازل 3."