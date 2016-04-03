الكويت تأمل في تعاون منتجي النفط بأوبك وخارجها

الكويت 3 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح للصحفيين اليوم الأحد إن الكويت تأمل أن يساعد التنسيق بين منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها على جلب الاستقرار إلى السوق.

وقال "كل ما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل أوبك وخارجها فمن المؤكد أن يساعد (ذلك) على استقرار الأسعار."

كانت بلومبرج نقلت عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله يوم الخميس إن الرياض لن تشارك في تثبيت الإنتاج ما لم تشارك إيران وكبار المنتجين الآخرين. وتستضيف الدوحة اجتماعا لمناقشة تثبيت الإنتاج في 17 ابريل نيسان.