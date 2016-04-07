أمريكانا الكويتية: أديبتيو انتهت من الفحص النافي للجهالة

دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) في إفصاح للبورصة اليوم الخميس إن شركة الاستثمار الخليجية أديبتيو التي تسعى للاستحواذ على حصة الأغلبية في أمريكانا استكملت الفحص النافي للجهالة وستصل نتائج الفحص "خلال الفترة القادمة".

ونشرت أمريكانا خطابا من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وهي شركة قابضة تسيطر عليها عائلة الخرافي الكويتية وتملك حصة الأغلبية حاليا في أمريكانا.

وقال الخطاب إن فترة الفحص النافي للجهالة انتهت في السابع من أبريل نيسان "دون أن يتقدم المشتري بطلب تمديد المدة."

وأضاف "نود إبلاغكم بأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة حصولنا على النتيجة النهائية المتعلقة بالدراسة (الفحص) المذكورة" مشيرا إلى أن شركة الخير ستخطر أمريكانا بأي تطورات.

وتسعى أديبتيو للاستحواذ على الحصة البالغة 69 بالمئة التي تملكها عائلة الخرافي حاليا في أمريكانا من خلال شركة الخير. ومن بين داعمي أديبتيو محمد العبار أحد أكبر رجال الأعمال في دبي ومؤسس إعمار العقارية.