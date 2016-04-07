أمريكانا الكويتية تسعى لنيل موافقة المساهمين على إصدار سندات

دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) في إفصاح للبورصة اليوم الخميس إنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على إصدار سندات مقومة بعملات من بينها الدينار الكويتي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في 24 أبريل نيسان.

وذكرت الشركة أنها ستسعى للحصول على "الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية."

ولم تحدد أمريكانا حجم الإصدار المزمع ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ويزداد اتجاه البنوك والشركات في الخليج إلى إصدار السندات والصكوك مع عزوف المصارف عن تقديم القروض الرخيصة التي كانت تقدمها من قبل بسخاء بسبب شح السيولة جراء تدني أسعار النفط.