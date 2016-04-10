مقدمة 1-حقائق-منتجو النفط المدعوون للمشاركة في اجتماع أبريل في الدوحة

(لتحديث موقف انجولا)

10 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وزارة الطاقة القطرية إن قطر دعت جميع الدول الاعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل نيسان من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني بهدف دعم سوق النفط العالمية.

وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا."

وحتى الآن أكدت 16 دولة منتجة للنفط المشاركة في اجتماع الدوحة.

وفيما يلي جدول بالدول المنتجة للنفط وموقفها من اجتماع أبريل نيسان.. (حجم الإنتاج بالمليون برميل يوميا)

الدولة الإنتاج في 16 يناير الإنتاج في 16 فبراير الموقف *الجزائر 1.05 1.05 نعم *أنجولا 1.82 1.83 نعم *الاكوادور 0.56 0.56 نعم *اندونيسيا 0.71 0.72 نعم *إيران 2.85 2.95 نعم *العراق 4.45 4.20 نعم