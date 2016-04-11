مصدر: الكويت تخفض سعر بيع الخام إلى آسيا في أبريل 5 سنتات

سنغافورة 11 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام إلى المشترين في آسيا في مايو ايار عند متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوما منه 2.90 دولار للبرميل وذلك بانخفاض قدره خمسة سنتات عن الشهر السابق.