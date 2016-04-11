البترول الوطنية الكويتية: لدينا خطط بديلة لمواجهة إضراب محتمل والتصدير لن يتأثر

من أحمد حجاجي

الكويت 11 أبريل نيسان (رويترز) - قال خالد العسعوسي المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية إن الشركة لديها خطط بديلة لمواجهة الإضراب المحتمل لعمال قطاع النفط والبتروكيماويات وإن الانتاج المخصص للتصدير والاستهلاك المحلي لن يتأثر.

وكان العسعوسي يرد على سؤال لرويترز على هامش مؤتمر في الكويت اليوم الاثنين عن دعوة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات لعقد اجتماع اليوم لتحديد آلية وموعد إضراب عن العمل بعد عدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في "مشروع البديل الاستراتيجي."

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البترول والبتروكيماويات في بيان موجه إلى أعضائه إن الاجتماع مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح الليلة الماضية "أتت نتائجه للأسف سلبية وحالت دون التوصل إلى اتفاق."

وقال العسعوسي إن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

وأضاف "قد نضطر لإغلاق بعض الوحدات غير الفعالة لكن التصدير والانتاج للاستهلاك المحلي لن يتأثر."

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية عن وزير النفط قوله "عرضنا تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول وتشكيل لجنة مشتركة...للخروج باتفاق خلال 10 أيام (لكن) ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية لم يوافقوا على ما عرضناه وأصروا على إلغاء قرارات المؤسسة وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي."